Dos presuntos extorsionadores fueron capturados por la Policía en Villa El Salvador

Seguridad "Me dice que tiene mi celular pero que quería 1 800 soles", dijo la víctima

VES: Dos presuntos extorsionadores fueron capturados por la Policía | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos hombres que presuntamente habían participado en la extorsión a una joven, a quien robaron su equipo celular en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Según la agraviada, uno de sus vecinos le robó su teléfono móvil -valorizado en 7 mil soles- el domingo por la madrugada, al salir de una discoteca, ubicada en Villa El Salvador. El hurto ocurrió en medio de una pelea.

"Quería 1 800 soles"

El lunes 29, un día después del robo, la víctima recibe una llamada en donde le piden 1 800 soles a cambio de devolverle el celular.

"Me dice que tiene mi celular pero que quería 1 800 soles", dijo. "Solamente (lo conozco) de vista, pero no he familiarizado, ni tengo nada que ver", agregó.

La joven consiguió el dinero exigido por los extorsionadores, pero antes se comunicó con la Central de Emergencias 105, para denunciar el caso. Los agentes la asesoraron y le recomendaron tomar fotografías a los billetes antes de hacer la entrega en un mercado de Villa El Salvador, donde los extorsionadores la citaron para entregarle el celular.

De esta manera, la PNP logró capturar a los sujetos, identificados como Diego Sebastián Castro Valdivia -receptor del dinero-, y a Luis Leyva Cruzado, quienes fueron denunciados por robo y extorsión, pues tenían los billetes en su poder.