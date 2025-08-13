Empresario fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en Ancón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gran conmoción ha causado el asesinato a sangre fría de un empresario dedicado a la venta de huevos en el distrito de Ancón, al norte de Lima.

El crimen ocurrió ayer, martes, en el sector Variante, en la asociación Lomas de Ancón. El hombre salía de su casa en su camioneta, cuando fue interceptado por sicarios, que le dispararon múltiples veces.

Consumado el asesinato, los atacantes huyeron raudamente en un vehículo, con rumbo desconocido.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al fallecido como Milton Javier Luciano Tena, de 43 años.

Las autoridades manejan varias hipótesis en torno a este homicidio, no descartándose un ajuste de cuentas o un crimen vinculado a cobro de cupos extorsivos.

Lamentablemente, los ataques armados se han vuelto cosa habitual en Lima. En las últimas horas, una mujer fue asesinada a balazos en plena vía pública, en el distrito de Villa El Salvador; mientras que, en el Rímac, un trabajador de una obra civil fue baleado por sujetos desconocidos.

De hecho, Lima es la región con más homicidios registrados en lo que va del año, con 477 casos, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).