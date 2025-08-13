Últimas Noticias
Conmoción en VES: una mujer fue asesinada a balazos en plena vía pública

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos aseguraron que el asesino inicialmente disparó tres veces a la mujer; pero, al verla aún con vida, la remató de dos balazos en la cabeza.

Policiales
00:00 · 01:44
El crimen ha causado gran conmoción entre los vecinos de VES.
El crimen ha causado gran conmoción entre los vecinos de VES. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Los hechos de violencia se repiten todos los días en Lima. Esta vez, una mujer fue asesinada a balazos en plena vía pública, en el cruce de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Testigos consultados por RPP aseguraron que el homicida se acercó caminando a la víctima y, sin mediar palabra, le disparó hasta tres veces, tras lo cual se apartó unos metros.

Al ver que la mujer aún estaba viva, regresó y la remató de dos balazos en la cabeza. Luego, el sicario huyó en una motocicleta junto con un cómplice.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a la mujer como Elizabeth Choque Riquelme (51), madre de dos hijos de16 y 23 años.

La extrema violencia de este crimen ha causado gran conmoción entre vecinos y allegados de la víctima. Su hermano hizo un llamado a las autoridades para que este homicidio no quede impune.

“Que se mire las cámaras, hay una cámara en la esquina. Que se investigue bien, para saber quién fue (el asesino)”, dijo entre sollozos.

Lima se consolida como la región con más homicidios en lo que va del año, con 477 casos, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

VES Villa El Salvador Inseguridad ciudadana Policía Nacional

