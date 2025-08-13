Atacan a balazos a trabajador de una obra pública en el Rímac [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ataque armado ocurrió en la avenida Guardia Republicana. | Fuente: RPP

Los crímenes siguen imparables en Lima. Esta vez, un trabajador de una obra civil fue baleado en plena vía pública, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Guardia Republicana, en el distrito del Rímac.

Testigos consultados por RPP aseguraron que la víctima estaba operando una maquinaria, cuando de pronto aparecieron sujetos armados, que le dispararon múltiples veces.

Uno de los proyectiles impactó en el obrero, que fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros, donde fue estabilizado. Según indicaron sus allegados, el hombre tiene una herida en una pantorrilla, por lo que afortunadamente está fuera de peligro.



Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP El Manzano llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron cuatro casquillos de bala.

Fuentes de la investigación informaron que el obrero herido fue identificado como Jorge Caro Rodríguez, de 22 años.

La Policía Nacional maneja la hipótesis de que el atentado responde a un cobro de cupos, aunque esto deberá ser esclarecido con las pesquisas.

Los ataques armados se han vuelto cosa habitual en Lima. En las últimas horas, una mujer fue asesinada a balazos en plena vía pública, en el distrito de Villa El Salvador.

De hecho, Lima es la región con más homicidios registrados en lo que va del año, con 477 casos, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

