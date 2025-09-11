PNP capturó a 'Los Tercos de Ate': sujetos extorsionaban a transportistas en Ate

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los detenidos tenían en su poder un revólver, municiones y una mochila con prendas de vestir. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos integrantes de la banda criminal ‘Los Tercos de Ate’, que mantenían amenazados a transportistas de este distrito del este de Lima.

Estos sujetos extorsionaban a los conductores de combis y colectivos en un paradero informal de la avenida 15 de Julio, cerca de la intersección con la avenida Carlos Mariátegui.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los intervenidos tenían en su poder un revólver con el número de serie erradicado, municiones, dinero en efectivo, un celular y una mochila con diversas prendas.

Se presume que los malvivientes utilizaban el contenido de esta mochila, para cambiarse de vestimenta y así despistar a las autoridades.



Modus operandi

La Policía Nacional informó que ‘Los Tercos de Ate’ mantenían amenazados a los transportistas del citado paradero, a quienes exigían hasta 20 soles por estacionamiento y salida.

Según las autoridades, ambos detenidos tienen antecedentes por diversos delitos.

Ahora serán denunciados por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de arma y pertenencia a banda criminal.

