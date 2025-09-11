PNP desarticuló banda ‘Los Chukys del Hampa’ dedicada al robo de vehículos de alta gama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda criminal ‘Los Chukys del Hampa’, dedicada al robo de vehículos y autopartes de alta gama en distintos distritos de la capital.

Tras una persecución por las calles de Breña, efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) detuvieron a uno de los integrantes de la organización y recuperaron un automóvil de alta gama.

“El vehículo ha estado circulando por San Miguel y cuando ingresa a Tingo María (en Breña), al notar la presencia policial, trata de darse a la fuga, impactando con los vehículos que se encontraban estacionados”, declaró el coronel PNP Jorge Chávez Ocaña, jefe de la Diprove.

El alto mando detalló que la intervención se produjo luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el automóvil reportado como robado hace un mes.

El conductor fue intervenido y, dentro del coche, los agentes hallaron pasamontañas, herramientas y otros objetos utilizados para cometer ilícitos, según el jefe de la Diprove.



Intervenido con antecedentes

El coronel PNP Jorge Chávez Ocaña informó que el conductor intervenido tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas y había salido de prisión hace apenas siete meses.

El alto mando no descartó que otros miembros de la banda hayan estado desplazándose en el vehículo, pero descendieron antes de la intervención policial.

