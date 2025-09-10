Últimas Noticias
Identifican cadáver hallado descuartizado en SJM: se trata de un joven reportado como desaparecido el fin de semana

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las investigaciones determinaron que el cuerpo hallado en un descampado de San Juan de Miraflores pertenece a Julio César Zapaile Huamán (29), quien fue reportado como desaparecido el pasado fin de semana.

Lima
00:00 · 02:41
SJM
El cuerpo de Julio César Zapaile Huamán permanece el la Morgue Central de Lima. | Fuente: RPP

El cadáver hallado descuartizado ayer, martes, en un descampado de San Juan de Miraflores (SJM) fue identificado por las autoridades. Se trata de Julio César Zapaile Huamán, un joven de 29 años que fue reportado como desaparecido el pasado fin de semana.

Los familiares habían denunciado la desaparición del joven, que fue visto por última vez el pasado sábado, cuando dijo que acudiría a una reunión social, pero nunca regresó a casa.

Según contaron, la noche de aquel día recibieron una extraña comunicación desde el celular de Julio César, en la que les pedían una fotografía de su tarjeta de crédito, para supuestamente hacer algún tipo de transferencia.

Esto despertó las suspicacias de los familiares, que no accedieron al pedido. Sin embargo, horas después, recibieron una fotografía a través de WhatsApp en la que se observaba un cuerpo maniatado.

Acto seguido -denunciaron- recibieron un mensaje amenazador por parte de una persona que se identificaba como el ‘Chino San Vicente’, quien decía pertenecer al ‘Tren de Aragua’.

La familia de Zapaile Huamán interpuso la denuncia por esta desaparición y se mantenía a la expectativa de tener novedades sobre su paradero. Lamentablemente, esta historia tuvo un triste final, tras confirmarse que el cadáver hallado en la víspera pertenecía a este joven, que se desempeñaba como obrero.

Cadáver en descampado de SJM

Como se recuerda, el pasado martes, se halló un cadáver descuartizado en un descampado de la calle Las Torres, a la espalda de club metropolitano Huayna Cápac, en SJM. Los restos humanos se encontraban dentro de una maleta y bolsas de plástico.

Denunciado el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y comenzaron con las pesquisas de ley. Con la autorización del fiscal de turno, los restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde finalmente fueron identificados.

