Capturan a ciudadano extranjero que acuchilló a una joven para robarle su celular

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de Breña a un ciudadano de nacionalidad venezolana que minutos antes acuchilló a una joven de 21 años para robarle su celular.

Alertados por lo ocurrido, los efectivos del orden realizaron las acciones para dar con la captura del presunto delincuente, identificado como Rodrick José Gonzáles Rojas (37).

El mayor PNP, Mesfin Pizarro, jefe de la Unidad de Tránsito, indicó que el detenido hirió a su víctima con un arma punzocortante, la cual arrojó en el momento en que era perseguido.

Sin embargo, al ser registrado, las autoridades hallaron entre sus pertenencias el celular robado.



La captura

El mando policial precisó que, gracias al GPS del móvil, se pudo ubicar y capturar a Gonzáles Rojas.

Detalló, además, que el asalto se produjo a la altura del óvalo Venezuela, en el distrito de Jesús María, mientras que la intervención se realizó en la cuadra 18 de la avenida Huáscar, en Breña.

Cabe señalar, que Rodrick José Gonzáles Rojas presenta antecedentes por el delito contra la libertad en el distrito de Pucusana.

“Me negué a entregarle el celular, se acercó a mí, me puso una mano en la espalda y me hizo un corte. En ese momento sentí que no podía hacer nada y solamente tiré mi teléfono, él lo recogió y se lo llevó”, dijo la víctima en RPP.