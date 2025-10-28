Capturan a mujer venezolana en Lince: integra el Tren de Aragua y tiene orden de captura internacional, según la PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron la madrugada de este martes, 28 de octubre, a una ciudadana venezolana, quien integraría la peligrosa organización criminal transnacional Tren de Aragua.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que la detención se produjo en el distrito limeño de Lince y estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Según la PNP, la extranjera “contaba con orden de captura internacional por el secuestro de un funcionario público en Chile”.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, la intervenida también estaría involucrada en actividades de trata de personas y cobro de cupos, habría mantenido presuntos vínculos con redes delictivas que operan en la región”, agregó.



#LoÚltimo🚨 | En el distrito de Lince, efectivos policiales del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado detuvieron a una ciudadana de nacionalidad venezolana, presunta integrante de la organización criminal "Tren de Aragua", quien contaba con orden de captura internacional por… pic.twitter.com/mJ3HcPlUNO — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 28, 2025

Intentó destruir su celular al momento de ser intervenida

El noticiero Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión, compartió un video de la intervención de la ciudadana extranjera, realizado en inmediaciones del Centro Comercial Risso.

En las imágenes, se ve que la extranjera intentó destruir su celular, al momento de ser detenida por las fuerzas del orden.

El citado medio señaló que la ciudadana tiene 22 años. Además, brindó detalles sobre los crímenes en los que está involucrada en Chile.

Según el noticiero, la venezolana es sospechosa de participar en el secuestro del exalcalde del distrito de Macul, ocurrido en julio de este año.

