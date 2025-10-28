Últimas Noticias
Capturan a mujer venezolana en Lince: integra el Tren de Aragua y tiene orden de captura internacional, según la PNP

La detención estuvo a cargo de personal del Grecco.
La detención estuvo a cargo de personal del Grecco. | Fuente: Andina / Referencial
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La Policía Nacional informó sobre la captura de esta ciudadana extranjera, quien está vinculada al secuestro de un funcionario en Chile.

Agentes de la Policía Nacional capturaron la madrugada de este martes, 28 de octubre, a una ciudadana venezolana, quien integraría la peligrosa organización criminal transnacional Tren de Aragua.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que la detención se produjo en el distrito limeño de Lince y estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Según la PNP, la extranjera “contaba con orden de captura internacional por el secuestro de un funcionario público en Chile”.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, la intervenida también estaría involucrada en actividades de trata de personas y cobro de cupos, habría mantenido presuntos vínculos con redes delictivas que operan en la región”, agregó.

Intentó destruir su celular al momento de ser intervenida

El noticiero Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión, compartió un video de la intervención de la ciudadana extranjera, realizado en inmediaciones del Centro Comercial Risso.

En las imágenes, se ve que la extranjera intentó destruir su celular, al momento de ser detenida por las fuerzas del orden.

El citado medio señaló que la ciudadana tiene 22 años. Además, brindó detalles sobre los crímenes en los que está involucrada en Chile.

Según el noticiero, la venezolana es sospechosa de participar en el secuestro del exalcalde del distrito de Macul, ocurrido en julio de este año. 

Chile Tren de Aragua Inseguridad ciudadana Policía Nacional

