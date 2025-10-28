Surco: PNP desarticuló presunta banda criminal dedicada a la microcomercialización de drogas

Agentes de la PNP ingresaron a la vivienda gracias al estado de emergencia | Fuente: PNP

Gracias a la tecnología de los drones, la Policía Nacional pudo dar con el paradero de una banda criminal que se dedicaría a la microcomercialización de drogas en el distrito limeño en Santiago de Surco, según informó el coronel Jorge Jarez, jefe de la Divpol Sur 1.

De acuerdo con lo detallado por el alto mando, se usaron drones del área de Inteligencia del Ejército, con los que están trabajando en conjunto para las intervenciones.

En medio de esta intervención, se detuvo a tres personas identificadas como María del Carmen Flores Medina, alias ‘Negra María’; Sarita Fonseca Medina, alias ‘Negra Sarita’; y Braulio Morales Farro, alias ‘Zambo Braulio’. Ellos tendrían un vínculo familiar y fueron intervenidos en su casa cuando acababan de realizar una venta.

Ingresaron a vivienda gracias al estado de emergencia

El coronel Jarez mencionó que pudieron ingresar a la vivienda donde se encontraba gracias al estado de emergencia.

“Gracias al estado de emergencia se suspenden algunos derechos constitucionales. Dentro de esos derechos tenemos la inviolabilidad de domicilio. Gracias a que nosotros ya no necesitamos un orden judicial para ingresar a un domicilio donde tenemos ya plena condición de que se ha cometido un delito. Entonces eso nos ayuda bastante poder ingresar estos inmuebles y detener este tipo de delincuentes”, mencionó.

Asimismo, según información policial, estas personas cuentan con antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas; es decir, ya serían reincidentes.

El coronel contó que se incautó en el lugar bolsitas de clorhidrato de cocaína, envoltorio de PBC, marihuana, celulares y dinero en efectivo.