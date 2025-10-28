Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Surco: PNP desarticuló presunta banda criminal dedicada a la microcomercialización de drogas

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El coronel Jorge Jares, jefe de la Divpol Sur 1, informó sobre la captura de tres presuntos integrantes de la organización criminal.

Seguridad
00:00 · 01:44
Agentes de la PNP ingresaron a la vivienda gracias al estado de emergencia
Agentes de la PNP ingresaron a la vivienda gracias al estado de emergencia | Fuente: PNP

Gracias a la tecnología de los drones, la Policía Nacional pudo dar con el paradero de una banda criminal que se dedicaría a la microcomercialización de drogas en el distrito limeño en Santiago de Surco, según informó el coronel Jorge Jarez, jefe de la Divpol Sur 1.

De acuerdo con lo detallado por el alto mando, se usaron drones del área de Inteligencia del Ejército, con los que están trabajando en conjunto para las intervenciones.

En medio de esta intervención, se detuvo a tres personas identificadas como María del Carmen Flores Medina, alias ‘Negra María’; Sarita Fonseca Medina, alias ‘Negra Sarita’; y Braulio Morales Farro, alias ‘Zambo Braulio’. Ellos tendrían un vínculo familiar y fueron intervenidos en su casa cuando acababan de realizar una venta.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ingresaron a vivienda gracias al estado de emergencia

El coronel Jarez mencionó que pudieron ingresar a la vivienda donde se encontraba gracias al estado de emergencia.

“Gracias al estado de emergencia se suspenden algunos derechos constitucionales. Dentro de esos derechos tenemos la inviolabilidad de domicilio. Gracias a que nosotros ya no necesitamos un orden judicial para ingresar a un domicilio donde tenemos ya plena condición de que se ha cometido un delito. Entonces eso nos ayuda bastante poder ingresar estos inmuebles y detener este tipo de delincuentes”, mencionó.

Asimismo, según información policial, estas personas cuentan con antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas; es decir, ya serían reincidentes.

El coronel contó que se incautó en el lugar bolsitas de clorhidrato de cocaína, envoltorio de PBC, marihuana, celulares y dinero en efectivo.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Surco Policía Nacional del Perú Drogas comercialización de droga Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Seguridad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA