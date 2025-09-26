Últimas Noticias
Detonan potente explosivo en vivienda multifamiliar de Carabayllo [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La explosión causó daños en el predio y generó pánico entre los vecinos. El propietario aseguró no haber recibido amenazas previas.

Así fue el atentado contra esta vivienda. | Fuente: Difusión

Pánico en Carabayllo. Sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en la fachada de una vivienda multifamiliar de tres pisos, ubicada en la calle Los Ciruelos, en la urbanización Santa Ana, en este distrito del norte de Lima.

La detonación causó daños en el portón metálico de la casa, así como en la fachada del predio. Además, el fuerte estruendo causó alarma entre los vecinos, que salieron de sus casas para ver lo que había ocurrido.

Afortunadamente, la explosión no causó heridos ni víctimas mortales.

La explosión causó daños en el portón metálico de la cochera. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Atentado en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

El dueño de la vivienda multifamiliar evitó dar declaraciones a la prensa, pero off the record indicó que no ha recibido amenazas previas.

De hecho, señaló que no vive en el lugar, sino que alquila los ambientes a varias familias. 

Las investigaciones determinarán el móvil de este atentado, que se suma a la ola de inseguridad ciudadana reinante en la capital.

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
