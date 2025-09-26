Detonan potente explosivo en vivienda multifamiliar de Carabayllo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Así fue el atentado contra esta vivienda. | Fuente: Difusión

Pánico en Carabayllo. Sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en la fachada de una vivienda multifamiliar de tres pisos, ubicada en la calle Los Ciruelos, en la urbanización Santa Ana, en este distrito del norte de Lima.

La detonación causó daños en el portón metálico de la casa, así como en la fachada del predio. Además, el fuerte estruendo causó alarma entre los vecinos, que salieron de sus casas para ver lo que había ocurrido.

Afortunadamente, la explosión no causó heridos ni víctimas mortales.



La explosión causó daños en el portón metálico de la cochera. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Atentado en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

El dueño de la vivienda multifamiliar evitó dar declaraciones a la prensa, pero off the record indicó que no ha recibido amenazas previas.

De hecho, señaló que no vive en el lugar, sino que alquila los ambientes a varias familias.

Las investigaciones determinarán el móvil de este atentado, que se suma a la ola de inseguridad ciudadana reinante en la capital.

