Acribillan a hombre mientras tomaba desayuno en La Victoria; policía detiene a dos presuntos implicados

Un hombre de 32 años falleció tras ser acribillado mientras tomaba desayuno entre la prolongación Parinacochas y el jirón Humboldt en el distrito limeño de La Victoria. Los agentes de la Policía detuvieron a dos presuntos implicados.

Dos hombres a bordo de una moto asesinaron a un padre de familia cuando estaba tomando desayuno en el cruce de la prolongación Parinacochas el jirón Humboldt, en el distrito limeño de La Victoria.

Según contaron vecinos a RPP, él hombre se encontraba con su pareja con el desayuno en la mano. En la escena del crimen todavía se observa un vaso junto al cuerpo del fallecido.

Los vecinos señalaron también que escucharon más de 10 balazos, los cuales en su mayoría impactaron en la zona de la cabeza.

"Primero fueron tres y después como unos cinco más. El joven es tranquilo, ni siquiera para decir que es un palomilla de acá. Seguro lo han confundido", declararon.

La víctima ha sido identificado como José Manuel Estrada González, de 32 años, quien trabajaba vendiendo repuestos por la avenida México en este mismo distrito y deja en la orfandad a tres menores.

Los delincuentes, luego del ataque dejaron su moto tirada y después intentaron huir, pero han sido capturados por las autoridades a pocos metros del lugar del ataque.

Aquellos ya se encuentran en la dependencia policial de esta jurisdicción.

Por ahora, la zona sigue acercada a la espera de la policía criminalística para el levantamiento del cadáver, mientras que la familia pide que este hecho no quede impune.