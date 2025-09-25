Desarticulan banda criminal ‘Los Progenitores del Mal’ dedicada a la trata de personas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda ‘Los Progenitores del Mal’ está vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon a la banda criminal ‘Los Progenitores del Mal’, dedicada al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

En un operativo realizado en la localidad de Huaral, al norte de Lima; las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la organización.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los sospechosos como Edson Rossel P. L., Katherin Yanina S. B. y María Guadalupe H. F., quienes estarían implicados en los delitos de banda criminal, trata de personas y tenencia ilegal de armas.



🚔 #Huaral | En un exitoso operativo realizado por agentes de la @DirincriPNP, se desarticuló la banda criminal Los Progenitores del Mal, quienes estarían inmersos en la comisión de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y fabricación, comercialización,… pic.twitter.com/kyBN9BGRoJ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 24, 2025

Delincuentes armados

La Policía Nacional informó que, durante la intervención, los agentes incautaron un revólver marca Colt con 44 municiones y 12 casquillos.

También se hallaron cinco teléfonos celulares de distintas marcas y una tarjeta de débito, elementos que serán analizados como parte de la investigación en curso.

Este no ha sido el único golpe al crimen organizado en las últimas horas. En el distrito de Chorrillos, la PNP capturó a siete presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Forajas del Sur’, dedicada a la estafa, entre otros delitos.

Estos detenidos se hacían pasar por trabajadores de una conocida empresa de energía para engañar a sus víctimas y así obtener beneficios ilícitos.

