Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Desarticulan banda criminal ‘Los Progenitores del Mal’ dedicada a la trata de personas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los sospechosos, un varón y dos mujeres, fueron intervenidos en un operativo realizado en una vivienda de Huaral, al norte de Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:19
La banda ‘Los Progenitores del Mal’ está vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La banda ‘Los Progenitores del Mal’ está vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon a la banda criminal ‘Los Progenitores del Mal’, dedicada al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

En un operativo realizado en la localidad de Huaral, al norte de Lima; las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la organización.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los sospechosos como Edson Rossel P. L., Katherin Yanina S. B. y María Guadalupe H. F., quienes estarían implicados en los delitos de banda criminal, trata de personas y tenencia ilegal de armas.

Delincuentes armados

La Policía Nacional informó que, durante la intervención, los agentes incautaron un revólver marca Colt con 44 municiones y 12 casquillos.

También se hallaron cinco teléfonos celulares de distintas marcas y una tarjeta de débito, elementos que serán analizados como parte de la investigación en curso.

Este no ha sido el único golpe al crimen organizado en las últimas horas. En el distrito de Chorrillos, la PNP capturó a siete presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Forajas del Sur’, dedicada a la estafa, entre otros delitos.

Estos detenidos se hacían pasar por trabajadores de una conocida empresa de energía para engañar a sus víctimas y así obtener beneficios ilícitos.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Huaral Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA