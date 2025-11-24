Carabayllo: dos heridos tras ataque de falso pasajero contra van de transporte colectivo

Un nuevo ataque contra una unidad de transporte público dejó dos personas heridas de bala la noche del último domingo en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con información policial, el crimen ocurrió cuando un falso pasajero abordó una van de transporte colectivo y disparó contra el conductor y su copiloto luego de dejar una carta de amenaza.

Una testigo del hecho indicó a RPP, que el delincuente habría disparado hasta siete veces contra el conductor de la unidad identificado como Hugo Vásquez Cordero. Las balas alcanzaron a Angélica Isabel Barrionuevo Oliva, quien iba en el asiento del copiloto.

Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en el distrito de Puente Piedra para ser atendidos. Allí informaron que el conductor se encuentra fuera de peligro.

En tanto, la pasajera herida se encuentra consciente y requiere ser sometida a una operación, debido a que recibió dos impactos de bala en la espalda. En declaraciones a RPP, su hermana pidió a los médicos que aceleren el proceso para la intervención.

Ante esta situación requirió que se donen unidades de sangre para este procedimiento.

Crimen grabado

El delincuente grabó su crimen con un celular y difundió el video en redes sociales. En la carta que dejó dentro del vehículo exige que la empresa de transportes deje de pagar a un reo del Penal Castro Castro.

Esta información ya se encuentra en poder del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, que realizará las pesquisas ante este nuevo presunto caso de extorsión que ocurre en pleno estado de emergencia.