SJL: Policía desarticuló banda criminal involucrada en tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a una presunta banda criminal denominada ‘Los hábiles de la capital’. Durante un operativo ejecutado en distintos puntos del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, los efectivos capturaron a dos sujetos implicados en los delitos de robo y hurto agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.

El primer golpe se dio en las inmediaciones de la avenida General González Vargas, donde fue detenido un sujeto identificado como Daniel Raúl. Según el reporte policial, este individuo ya registra antecedentes por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.

Posteriormente, en una segunda intervención realizada en el asentamiento humano Juan Pablo II, se logró la captura de Luis Miguel, de 22 años, quien cuenta con múltiples antecedentes por robo agravado en diversas unidades policiales de Lima.

Las autoridades revelaron un detalle clave para su ubicación: Luis Miguel publicaba en sus redes sociales fotografías en las que aparecía realizando actividades ilícitas, portando armas de fuego y difundiendo mensajes extorsivos, lo que facilitó el trabajo de inteligencia para dar con su paradero.

Incautaciones

Durante la operación, la Policía incautó pistolas con seis municiones y un revólver con la serie erradicada abastecido con dos municiones. Además, se decomisó una motocicleta, dos teléfonos celulares y una cantidad de droga aún por determinar.

Según las investigaciones preliminares, estos objetos eran utilizados por la banda para "marcar" a sus víctimas y perpetrar otros hechos delictivos en la capital.

Ambos detenidos fueron trasladados para pasar los exámenes de ley correspondientes y posteriormente serán derivados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en el Cercado de Lima para continuar con las diligencias.