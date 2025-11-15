Últimas Noticias
Influencer ‘Tío Winner’ fue atacado a balazos en Trujillo: uno de sus acompañantes murió

Antes de que ‘Tío Winner’ y sus acompañantes ingresaran a un edificio, fueron atacados por dos presuntos sicarios.
Antes de que ‘Tío Winner’ y sus acompañantes ingresaran a un edificio, fueron atacados por dos presuntos sicarios. | Fuente: Difusión
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Las autoridades investigan los motivos del hecho, ocurrido frente a un edificio de la avenida Miraflores.

Policiales
00:00 · 04:42

El influencer Cristhian Flores Villafranco, conocido en las redes sociales como ‘Tío Winner’, fue atacado a balazos junto a dos acompañantes en Trujillo, región de La Libertad, dejando como saldo un fallecido, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, registraron la llegada del influencer a un edificio de la avenida Miraflores.

Según las imágenes, segundos antes de ingresar, dos hombres con el rostro cubierto por una capucha y gorra se acercaron corriendo y dispararon contra el grupo desde cierta distancia.

Mientras ‘Tío Winner’ y un amigo lograron ingresar rápidamente a la propiedad, Jair Méndez Vásquez fue alcanzado por los proyectiles y murió al instante.

Fuentes del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) indicaron que el influencer recibió atención médica dentro del edificio, al presentar una lesión superficial producida por una de las balas, sin riesgo para su vida.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque.

Previo a este hecho, ‘Tío Winner’ había anunciado a través de sus redes sociales la realización de un partido de fútbol con otros influencers, así como un encuentro deportivo con Gerald Oropeza y el futbolista Christian Cueva.

