Sujeto irrumpió en chifa de San Luis y atacó a balazos al cocinero

Un sujeto no identificado atacó a balazos al cocinero del chifa Sazón Peruano, ubicado a la altura de la cuadra 17 de la avenida Canadá, en el distrito limeño de San Luis, en el límite con la jurisdicción de San Borja.

Testigos aseguraron que el atacante irrumpió en el restaurante y raudamente se dirigió a la cocina, donde baleó al trabajador; tras lo cual huyó raudamente en una motocicleta, junto con un cómplice.

El cocinero, malherido, fue trasladado de emergencia a una clínica de San Borja, donde permanece con pronóstico reservado.

El violento ataque ocurrió al promediar las 8:40 p.m. del miércoles, cuando el restaurante estaba lleno de comensales. Al escuchar los disparos, los clientes salieron despavoridos, para salvaguardar su integridad.



¿El cocinero no era el objetivo?

Las primeras versiones apuntan a que el ataque habría estado dirigido contra el dueño del chifa, que también se dedica a cocinar los platillos. El delincuente habría baleado al cocinero, pensando que se trataba del propietario.

“Otros dicen que de repente se confundieron con el dueño, porque lo vieron cocinando”, comentó una vecina, quien advirtió que todos los negocios de la cuadra son víctimas de bandas de extorsionadores.

Al cierre de este informe, personal de la Comisaría PNP de San Luis se encontraba en el negocio, realizando las pesquisas preliminares. Se confirmó que el chifa cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán determinantes para identificar al sicario y a su cómplice.



