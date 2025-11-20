Doble crimen en Pachacámac: dos personas fueron asesinadas en distintos puntos de Manchay

Hasta ambos puntos llegó personal de peritos de criminalística, el fiscal de turno y agentes de Depincri | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Una noche de terror se vivió en la localidad de Manchay, en el distrito de Pachacámac. Un doble crimen, perpetrado con violencia y en ubicaciones muy cercanas, ha conmocionado a los vecinos de la zona.

El primer hecho tuvo lugar en el cruce de la calle 9 con la avenida Víctor Malásquez. En este punto, fue hallado el cuerpo sin vida de Marcos Raúl Taipe Torres, de 35 años.

Según el reporte policial, la víctima fue encontrada atada y presentaba tres impactos de bala en el cuerpo. Los vecinos detallaron a las autoridades que, momentos antes del hallazgo, escucharon la llegada de una camioneta seguida de las fuertes detonaciones.

Segundo ataque

El segundo asesinato ocurrió a tan solo cinco minutos de distancia del primer punto, en la intersección de la calle 38 con la misma avenida Víctor Malásquez.

La víctima fue identificada como Pedro Eslava Unoc, de 40 años, quien vestía un short negro y un polo de color rojo al momento del ataque.

Las cámaras de seguridad del sector resultarán claves para las investigaciones, pues captaron los últimos minutos de Eslava Unoc. En las imágenes, se observa que el hombre se encontraba caminando cuando fue interceptado por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en tres oportunidades para luego huir.

Investigación en curso

Hasta ambos puntos llegó personal criminalística, el fiscal de turno y agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del sector, para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las diligencias de ley.

Las autoridades no descartan que, por la modalidad de los ataques y la ferocidad empleada, ambos casos se traten de un presunto ajuste de cuentas.

Cabe precisar que este doble homicidio ocurre mientras Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo para frenar la ola de criminalidad que azota la capital.