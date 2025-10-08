Terror en Chorrillos: un hombre fue acribillado por sicarios cuando regresaba a su casa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terror en Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos cuando regresaba a su casa, en la tercera zona de Las Delicias, en este distrito del sur de Lima.

Testigos contaron a RPP que la víctima llegaba a su vivienda, cuando fue interceptada por dos sujetos armados; que, apenas la identificaron, le dispararon más de diez veces.

Los sicarios huyeron raudamente, dejando a la víctima, inerte, en medio de un charco de sangre.



Crimen en investigación

En la escena del crimen, los peritos encontraron hasta 14 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del homicidio.

Fuentes policiales identificaron a la víctima mortal como Diego Rafael Alzamora Palomino (33), quien cuenta con antecedentes por diversos delitos.

Por este motivo, la Policía Nacional cree que el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas dentro del mundo del hampa.

Lamentablemente, este no es un caso aislado en la capital. En las últimas horas, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos, tras una fuerte discusión con otros menores, en San Juan de Lurigancho.

