Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Terror en Chorrillos: un hombre fue acribillado por sicarios cuando regresaba a su casa

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos contaron a RPP que la víctima llegaba a su vivienda, cuando fue interceptada por dos sujetos armados, que le dispararon más de diez veces.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:04
El crimen ha causado gran conmoción en la tercera zona de Las Delicias.
El crimen ha causado gran conmoción en la tercera zona de Las Delicias. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Terror en Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos cuando regresaba a su casa, en la tercera zona de Las Delicias, en este distrito del sur de Lima.

Testigos contaron a RPP que la víctima llegaba a su vivienda, cuando fue interceptada por dos sujetos armados; que, apenas la identificaron, le dispararon más de diez veces.

Los sicarios huyeron raudamente, dejando a la víctima, inerte, en medio de un charco de sangre.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

En la escena del crimen, los peritos encontraron hasta 14 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del homicidio.

Fuentes policiales identificaron a la víctima mortal como Diego Rafael Alzamora Palomino (33), quien cuenta con antecedentes por diversos delitos.

Por este motivo, la Policía Nacional cree que el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas dentro del mundo del hampa.

Lamentablemente, este no es un caso aislado en la capital. En las últimas horas, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos, tras una fuerte discusión con otros menores, en San Juan de Lurigancho.

Te recomendamos

Informes RPP

La Reserva Nacional de Paracas y su constante lucha contra la pesca ilegal

El trabajo en conjunto entre el Sernamp y los guardaparques voluntarios ha permitido reducir la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, conoce los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Edwin Herrera.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chorrillos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA