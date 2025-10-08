Últimas Noticias
Adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos contaron a RPP que el menor fue asesinado luego de haber tenido una fuerte discusión con otros adolescentes.

Policiales
El crimen ocurrió en el asentamiento humano 19 de abril.
El crimen ocurrió en el asentamiento humano 19 de abril.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en el asentamiento humano 19 de Abril, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

Testigos contaron a RPP que el menor se encontró con otros tres adolescentes en la avenida San Martín, tras lo cual tuvieron una fuerte discusión, por lo que le dispararon hasta en tres ocasiones.

Los atacantes huyeron con rumbo desconocido, dejando a la víctima tendida en el pavimento en un charco de sangre.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para comenzar con las pesquisas preliminares.

Vecinos aseguraron que la víctima se desempeñaba como mototaxista y solía ofrecer sus servicios en la zona de Paradero 10 Canto Grande.

A través de RPP, los residentes hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL para que se refuerce el patrullaje en la zona. Además, exigieron que el crimen no quede impune y se capture con celeridad a los asesinos.

Tags
SJL Inseguridad ciudadana Policía Nacional San Juan de Lurigancho

