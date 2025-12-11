Colectivero informal desató intensa persecución en Jesús María: atropelló a policía, provocó choque e invadió jardines [VIDEO]

La intervención terminó en el sótano de una clínica, hasta donde el transportista ingresó para evitar ser intervenido.

Un colectivero informal desató una intensa persecución por las calles de Lima, para evitar un operativo de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y de la Policía Nacional.

Todo comenzó en el cruce de las avenidas Salaverry y Sánchez Carrión, en el límite de San Isidro y Jesús María; donde la ATU, con apoyo de la Policía Nacional, realizaba el operativo.

El colectivero, al notar la presencia de las autoridades, se dio a la fuga, embistiendo a un agente policial, según fuentes consultadas por RPP. A bordo de su miniván, el transportista se desplazó por varias calles de Jesús María, siendo seguido de cerca por dos policías motorizados.

En la avenida Huiracocha, el colectivero frenó intempestivamente, provocando que los dos agentes motorizados caigan al pavimento. El conductor continuó su escape ingresando a la berma central de la avenida, pasando sobre áreas verdes.

La persecución culminó en el sótano de la Clínica San Felipe, en la avenida Gregorio Escobedo; hasta donde el colectivero ingresó para evitar ser intervenido. El sujeto fue reducido y llevado a la comisaría del sector.



Multas por más de medio millón de soles

Fuentes consultadas por RPP identificaron al colectivero intervenido como Luis Maldonado Rojas, quien será procesado por los delitos cometidos.

En la comisaría, se corroboró que el miniván acumula 35 infracciones por brindar el servicio de transporte de manera informal, con multas que acumulan S/ 580 475.

Por ello, la ATU dispuso su inmediato internamiento en un depósito.

El policía atropellado por el miniván tuvo que ser llevado al hospital de la institución, mientras que los otros dos agentes heridos sufrieron golpes al caer al pavimento.



