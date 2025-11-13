¡De no creer! Colectiveros informales quemaron miniván para evitar que sea llevada al depósito [VIDEO]

La miniván incendiada provocó congestión vehicular en la avenida Javier Prado. | Fuente: RPP

Esta mañana, se reportó el incendio de una miniván, a la altura de la cuadra 26 de la avenida Javier Prado, en la jurisdicción de San Borja; hecho que generó alarma y gran congestión vehicular en la zona.

Hasta dos unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, que felizmente no escaló a mayores.

Sin embargo, no se trató de un incendio espontáneo debido a una falla mecánica en la unidad, sino algo provocado, según denunciaron a través de RPP funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

Resulta que la miniván fue intervenida en un operativo de fiscalización realizado en el cruce de las avenidas Javier Prado y Salaverry; tras lo cual fue enganchada a una grúa para ser llevada al depósito.

Sin embargo, el chofer junto con otros colectiveros persiguieron a la grúa y agredieron a los fiscalizadores de la ATU, tras lo cual prendieron fuego a la miniván.

“Se le captura este vehículo a la altura de Javier Prado con Salaverry. O sea, estamos hablando de una distancia de seguimiento y de múltiples agresiones a la autoridad en todo ese recorrido hasta que logran ya incendiarlo”, indicó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

“Con la informalidad, nosotros hablamos de personas que tratan de cubrir alguna deficiencia económica, algún problema. Ya no estamos hablando de ello. Lo que estamos hablando es una organización, pero una organización aquí para hacer el mal”, agregó.



Multas por más de un millón de soles

Lo más cuestionable del caso es que David Hernández registra multas por infracciones por más de un millón de soles.

La unidad ha sido trasladada a la de Depincri de San Borja, para las diligencias de ley; mientras que la Policía Nacional investiga la identidad de los colectiveros involucrados en este incidente.

Cabe mencionar que, según cifras de la PNP, en el último año, se han intervenido 4 915 vehículos por tener la categoría de informales.

