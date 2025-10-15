VES: desarticulan banda criminal dedicada al robo de vehículos en el cono sur de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional, a través de la División de Prevención e Identificación de Robos de Vehículos, logró capturar y desarticular a la banda criminal conocida como ‘Los Cirujanos del Sur’, que se dedicaría al robo de vehículos. Esta intervención se llevó a cabo en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Durante la operación, los efectivos lograron recuperar 11 automóviles que habían sido reportados como robados. Según la Policía, los detenidos se dedicaban a hurtar vehículos de alta demanda comercial en diversos puntos de Lima para, posteriormente, utilizarlos en sus ilícitos. Así lo informó el general Manuel Vidarte Pérez.

“Son marcas conocidas, Volkswagen, Hyundai, pero son vehículos modernos, todos son vehículos modernos, que han sido robados en su mayoría en septiembre y octubre. (Han sido robados) acá en el cono sur, pero también hay un vehículo que ha sido robado en San Martín de Porres, otro en Surquillo, en Miraflores también (…) Al darles otra identidad, pueden continuar cometiendo otros ilícitos penales o también venderlos”, manifestó.

Detenidos fueron identificados

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Josué Ordóñez Paico y José Cristóbal Hermosa Cordero. Cabe precisar que esta intervención se realizó en cinco viviendas de manera simultánea en la zona sur de Lima.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.