SMP: gimnasio y vivienda multifamiliar fueron blanco de extorsionadores en la urbanización Condevilla

Durante la madrugada, desconocidos dispararon contra el gimnasio, ubicado en la Av. Germán Aguirre. En paralelo, en el jirón Augusto Aguirre, un explosivo fue detonado frente a una vivienda multifamiliar.

Un gimnasio y un inmueble fueron blanco de delincuentes la madrugada de este miércoles en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres, ataques que estarían asociados a casos de extorsión, informaron fuentes de la Policía Nacional a RPP.

El ataque contra el gimnasio, ubicado en la cuadra 9 de la Av. Germán Aguirre, ocurrió aproximadamente a las 3:30 a. m. Según información policial, dos sujetos llegaron hasta los exteriores y dispararon contra el establecimiento, ubicado en el segundo piso.

La ráfaga de disparos destrozó las lunas del gimnasio y alarmó a los vecinos. Tras su llegada, peritos hallaron al menos siete casquillos de bala en el lugar.

Uno de los vecinos informó a RPP que se trata del segundo ataque contra un negocio de la zona en un mes, pues una pollería ubicada al frente del gimnasio fue atacada de manera similar.

Vivienda fue atacada con explosivo

Mientras tanto, en la cuadra 3 del jirón Augusto Aguirre, delincuentes detonaron un explosivo en una vivienda multifamiliar de cuatro pisos, causando destrozos no solo en este inmueble, sino también en la casa ubicada en frente.

Tras la alerta de los vecinos, personal de la PNP y Serenazgo llegaron a la zona, donde también se encontró una nota extorsiva dejada por los malhechores, junto con dos balas.

"Paga los 30 mil que debes de las licitaciones ilegales que manejas, o todo saldrá a la luz", se lee en el mensaje. La Policía Nacional ya investiga ambos casos.