La Libertad: cuatro heridos, entre ellos una policía, tras ataque armado en Trujillo contra local de transportista

Una mujer policía y otras tres personas resultaron heridas tras un enfrentamiento armado con un grupo de delincuentes que atacaron a balazos el local de un hombre dedicado al transporte de mercadería y servicio colectivo en la ruta Trujillo – Pataz.

El hecho se registró en la avenida Prolongación Santa, en la ciudad de Trujillo, región de La Libertad.

El transportista aseguró que recibía amenazas y que personas vinculadas a organizaciones criminales venían siguiéndole la pista desde Pataz con el aparente propósito de atentar contra su vida.

Durante la balacera, una agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultó herida, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Trujillo, donde su estado se reporta como estable.

Los otros tres heridos fueron llevados a los hospitales Lazarte y Belén para recibir atención médica.

En la zona del ataque, peritos de criminalística constataron daños en varias viviendas vecinas producto de los disparos.

La Policía Nacional ha desplegado un operativo en el lugar y ha inicio las investigaciones correspondientes a fin de dar con los responsables del atentado.