Comas: capturan a un presunto extorsionador sindicado de detonar un explosivo frente a un car wash

por Wendy Milla Loo

El hombre de 22 años, conocido en el mundo del hampa como ‘Fariseo’, fue intervenido en su vivienda ubicada en la urbanización Los Álamos. En su poder, la PNP halló 11 cartuchos de diferentes medidas.

Los efectivos de la PNP hallaron en el inmueble del acusado 11 cartuchos de diferentes medidas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al principal sospechoso de la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores de un car wash en el distrito de Comas.

El hombre de 22 años, conocido en el mundo del hampa como ‘Fariseo’, fue intervenido en su vivienda ubicada en la urbanización Los Álamos, en el mismo distrito de Lima Norte.

Durante el operativo, los efectivos de la PNP hallaron en el inmueble 11 cartuchos de diferentes medidas. Las autoridades sospechan que el hombre tendría la tarea de almacenar los artefactos explosivos en su vivienda y luego asignarlos a terceros para que amenacen a empresarios de la zona.

Una de las víctimas de la organización criminal a la pertenecería el detenido sería el dueño del car wash ‘Pájaro Loco’, ubicado en Comas.

Explosivos incautados.

Detenido registra antecedentes

El detenido registra antecedentes por delitos contra el patrimonio, usurpación agravada, delito contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas; y dos ingresos a penales.

Tras la intervención, el sujeto será puesto a disposición de las autoridades e investigado por el presunto delito contra la seguridad pública y comercialización y porte de armas.

Asistentes a Acuerdo Nacional aprobaron documento que pide reformas policial y del sistema de justicia

Los asistentes a la reunión del Acuerdo Nacional del lunes llegaron a un acuerdo sobre el documento elaborado ante la inseguridad ciudadana y que destaca por un pedido de reformas de la Policía Nacional y del sistema de justicia, informó Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo.
Comas Inseguridad ciudadana Extorsión

