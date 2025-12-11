Comas: capturan a un presunto extorsionador sindicado de detonar un explosivo frente a un car wash

Los efectivos de la PNP hallaron en el inmueble del acusado 11 cartuchos de diferentes medidas. | Fuente: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al principal sospechoso de la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores de un car wash en el distrito de Comas.

El hombre de 22 años, conocido en el mundo del hampa como ‘Fariseo’, fue intervenido en su vivienda ubicada en la urbanización Los Álamos, en el mismo distrito de Lima Norte.

Durante el operativo, los efectivos de la PNP hallaron en el inmueble 11 cartuchos de diferentes medidas. Las autoridades sospechan que el hombre tendría la tarea de almacenar los artefactos explosivos en su vivienda y luego asignarlos a terceros para que amenacen a empresarios de la zona.

Una de las víctimas de la organización criminal a la pertenecería el detenido sería el dueño del car wash ‘Pájaro Loco’, ubicado en Comas.

Explosivos incautados. Fuente: PNP

Detenido registra antecedentes

El detenido registra antecedentes por delitos contra el patrimonio, usurpación agravada, delito contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas; y dos ingresos a penales.

Tras la intervención, el sujeto será puesto a disposición de las autoridades e investigado por el presunto delito contra la seguridad pública y comercialización y porte de armas.