Comas: capturan a presunto involucrado en red extorsiva que amenazaba a empresarios del sector transporte

Esta intervención se ejecutó tras un trabajo de inteligencia | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, logró la captura de un presunto integrante de una organización criminal dedicada a la extorsión, tenencia ilegal de municiones, explosivos y otros materiales ilícitos que operaban principalmente en el distrito de Comas.

Según información policial, el hombre, de nacionalidad venezolana, fue detenido en flagrancia delictiva cuando recibía un paquete con dinero producto de la extorsión a un empresario de transportes de la zona.

Esta intervención se ejecutó tras un trabajo de inteligencia que permitió establecer que la organización criminal exigía el pago de 35 mil soles a este empresario, quien finalmente denunció el hecho en el Departamento de Investigación Criminal de Comas.

PNP incautó cartuchos de dinamita y municiones

Durante el registro se incautó dinero en efectivo, celulares, dos cartuchos de dinamita, 14 municiones, un manuscrito extorsivo con amenazas directas, un teléfono con material audiovisual relacionado al delito y drogas.

El detenido ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.