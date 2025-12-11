Cercado de Lima: detienen a seis policías de la Dirincri y una civil, acusados de recibir coima de 15 mil soles

Los agentes policiales han salido enmarrocados y fueron trasladados a bordo de patrullas | Fuente: RPP

El segundo despacho de la Primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) ejecutaron la detención con allanamiento en la División de Investigación de Robos de la Dirincri en el Cercado de Lima.

En el operativo, se ha detenido a seis efectivos de la Dirección de Investigación Criminal y a una civil, por supuestamente haber solicitado el monto de 30 mil soles a cambio de otorgar favores en un caso delictivo.

Tras la operación, que duró alrededor de siete horas, el fiscal Agustín Chuquipul Vidal, de la Fiscalía de Corrupción de Lima, detalló que esos policías y la civil han recibido 15 mil soles a través de una diligencia realizada el 21 de marzo del presente año

“Sí, según la investigación, los efectivos policiales han recibido la suma de 15 mil nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que se ha realizado el 21 de marzo. La jueza nos ha otorgado una medida de detención con allanamiento. Seis han sido policías y una ha sido una civil en este caso, que ha recibido el dinero. Son de la División de Robos de la Policía. El delito sería cohecho pasivo propio. Han recibido un aproximado de 15 mil nuevos soles y pedían una suma de 30 mil soles”, manifestó.

Cabe precisar que los agentes policiales han salido enmarrocados y fueron trasladados a bordo de patrullas. Ello, luego de que se le tomase las declaraciones correspondientes en presencia del fiscal.

Como se recuerda, el jefe a cargo de la División de Investigación de Robos es el coronel de la PNP Juan Carlos Montúfar, a quien se le acusó en el mes de noviembre, junto con ocho agentes policiales, de haber sustraído medio millón de soles en efectivo de una vivienda durante un operativo llevado a cabo en Huacho.