Comas: detonan explosivo en una casa de apuestas deportivas de la avenida Universitaria [VIDEO]

La detonación se produjo en la cuadra seis de la avenida Universitaria. | Fuente: RPP

Un artefacto explosivo fue detonado en una casa de apuestas deportivas ubicada en la cuadra seis de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de Comas, al norte de la capital.

El atentado contra el negocio fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, se observa a un sujeto que viste una casaca y un gorro acercarse caminando al lugar y prender el explosivo. Tras ello, lo arroja dentro de las rejas del local y, segundos después, el artefacto estalla.

Un equipo de RPP llegó al lugar y comprobó que se ha formado en el piso un pequeño orificio. Asimismo, el estallido provocó el hundimiento de la parte inferior de la puerta mecánica del establecimiento.

Tras el atentado, el negocio estuvo cerrado durante las primeras horas de la tarde.

Comerciantes de la zona se pronuncian

El negocio se encuentra ubicado en una zona comercial del distrito de Lima Norte, donde también funcionan pollerías, farmacias y otros tipos de negocios.

En diálogo con RPP, los comerciantes de negocios aledaños se han mostrado asombrados por el atentado, pues aseguran que es la primera vez que se produce un hecho de estas características; sin embargo, revelaron que sí ha sucedido en áreas cercanas.

“Esto que pasó aquí recién me entero y ya ha pasado en otros lugares cercanos a la zona. La sensación es de miedo e inseguridad, pues no sabemos cuándo la delincuencia nos afecte a nosotros. Imagínate que se presente algo y estés en el medio de eso, una balacera o que explote un artefacto y no sabes qué hacer. Sí hay bastante serenazgo, inclusive hay policías que estaban rondando la zona, pero ya últimamente no los veo, desde hace mes y medio”, expresó una comerciante.

Tras el atentado, los comerciantes han pedido que se restablezca la presencia policial de forma permanente.