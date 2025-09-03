Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Extorsionadores detonaron explosivo en la casa de una comerciante en Comas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los delincuentes dejaron una carta amenazadora, en la que exigen a la comerciante el pago de una fuerte suma de dinero.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:28
La comerciante extorsionada trabaja en el mercado Mi Hacienda, en Comas.
La comerciante extorsionada trabaja en el mercado Mi Hacienda, en Comas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los comerciantes siguen en la mira de los delincuentes. Esta vez, extorsionadores detonaron un explosivo en la casa de una vendedora del mercado Mi Hacienda, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, dos sujetos desconocidos llegaron a la vivienda en una motocicleta, tras lo cual uno de ellos descendió del vehículo y dejó el detonante.

Antes de huir, los sospechosos dejaron una carta dirigida a la comerciante, en la que le exigen el pago de una fuerte suma de dinero, bajo la amenaza de volver a atentar en su contra.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar las diligencias de ley. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó pericias en el lugar, como parte de las investigaciones.

La comerciante aseguró que es la primera vez que recibe este tipo de amenazas, pero reconoció que una compañera del mercado Mi Hacienda está siendo extorsionada.

Según contó, la junta directiva del centro de abastos se habría negado a pagar cupos a delincuentes por una supuesta “seguridad”, tras lo cual habrían comenzado las amenazas contra los vendedores.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Comas Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA