Extorsionadores detonaron explosivo en la casa de una comerciante en Comas

Los comerciantes siguen en la mira de los delincuentes. Esta vez, extorsionadores detonaron un explosivo en la casa de una vendedora del mercado Mi Hacienda, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, dos sujetos desconocidos llegaron a la vivienda en una motocicleta, tras lo cual uno de ellos descendió del vehículo y dejó el detonante.

Antes de huir, los sospechosos dejaron una carta dirigida a la comerciante, en la que le exigen el pago de una fuerte suma de dinero, bajo la amenaza de volver a atentar en su contra.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar las diligencias de ley. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó pericias en el lugar, como parte de las investigaciones.

La comerciante aseguró que es la primera vez que recibe este tipo de amenazas, pero reconoció que una compañera del mercado Mi Hacienda está siendo extorsionada.

Según contó, la junta directiva del centro de abastos se habría negado a pagar cupos a delincuentes por una supuesta “seguridad”, tras lo cual habrían comenzado las amenazas contra los vendedores.

