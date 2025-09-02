Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Funcionario indonesio fue asesinado en Lince: cámaras de seguridad captaron el crimen y la huida de los atacantes

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima, identificada como Leonardo Zetro Purba (40), fue asesinada a balazos, cuando llegaba -a bordo de una bicicleta- al edificio donde residía.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 03:32
Lince
Lince | Fuente: RPP

Cámaras de seguridad captaron el violento asesinato de Leonardo Zetro Purba (40), funcionario de la Embajada de Indonesia; crimen perpetrado anoche en plena vía pública, en el distrito limeño de Lince.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, muestran al extranjero desplazándose en su bicicleta por la cuadra tres de la avenida César Vallejo, hasta que llega a la puerta del edificio donde residía.

De pronto, aparecen dos sujetos en una motocicleta, que interceptan a Leonardo Zetro Purba. Uno de los desconocidos desciende del vehículo y aborda al funcionario indonesio, asestándole múltiples disparos a la altura de la cabeza.

El homicida, luego, huye junto con su cómplice con rumbo desconocido. Las cámaras de seguridad captaron a un tercer sujeto, que podría estar involucrado en el asesinato.

Cabe mencionar que la esposa de Leonardo Zetro Purba, que lo esperaba en el hall del edificio, fue testigo del crimen. La mujer, en estado de shock, pasó la noche en la Embajada de Indonesia, indicaron fuentes consultadas por RPP.

Crimen en investigación

Perpetrado el crimen, la Policía Nacional anunció que se ha activado un ‘plan cerco’ para dar caza a los asesinos del funcionario indonesio.

El móvil del homicidio es motivo de investigación, manejándose diversas hipótesis.

Cabe mencionar que, en diálogo con RPP, un amigo y compañero de trabajo del extranjero ha descartado que Zetro Purba haya recibido previamente algún tipo de amenaza o haya tenido problemas con alguien. Es más, sostuvo que la víctima no hablaba castellano.

“No tengo la menor de idea sobre qué está pasando. No tenemos información sobre esto. Yo trabajo con él en la misma Embajada de Indonesia. Recién en abril pasado llegaron a Lima con su familia. [¿Él en algún momento le mencionó si tenía algún problema con alguien?] No, no creo. No, no tiene ningún [problema]. Ni siquiera habla español, cómo va a tener problemas con [alguna] persona”, expresó.

El Gobierno indonesio lamentó el asesinato de su funcionario e hizo un llamado a las autoridades peruanas para “continuar la investigación de este asunto y posteriormente llevar a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia”.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Lince Inseguridad ciudadana Policía Nacional Indonesia

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA