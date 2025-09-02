Funcionario indonesio fue asesinado en Lince: cámaras de seguridad captaron el crimen y la huida de los atacantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lince | Fuente: RPP

Cámaras de seguridad captaron el violento asesinato de Leonardo Zetro Purba (40), funcionario de la Embajada de Indonesia; crimen perpetrado anoche en plena vía pública, en el distrito limeño de Lince.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, muestran al extranjero desplazándose en su bicicleta por la cuadra tres de la avenida César Vallejo, hasta que llega a la puerta del edificio donde residía.

De pronto, aparecen dos sujetos en una motocicleta, que interceptan a Leonardo Zetro Purba. Uno de los desconocidos desciende del vehículo y aborda al funcionario indonesio, asestándole múltiples disparos a la altura de la cabeza.

El homicida, luego, huye junto con su cómplice con rumbo desconocido. Las cámaras de seguridad captaron a un tercer sujeto, que podría estar involucrado en el asesinato.

Cabe mencionar que la esposa de Leonardo Zetro Purba, que lo esperaba en el hall del edificio, fue testigo del crimen. La mujer, en estado de shock, pasó la noche en la Embajada de Indonesia, indicaron fuentes consultadas por RPP.



Crimen en investigación

Perpetrado el crimen, la Policía Nacional anunció que se ha activado un ‘plan cerco’ para dar caza a los asesinos del funcionario indonesio.

El móvil del homicidio es motivo de investigación, manejándose diversas hipótesis.

Cabe mencionar que, en diálogo con RPP, un amigo y compañero de trabajo del extranjero ha descartado que Zetro Purba haya recibido previamente algún tipo de amenaza o haya tenido problemas con alguien. Es más, sostuvo que la víctima no hablaba castellano.

“No tengo la menor de idea sobre qué está pasando. No tenemos información sobre esto. Yo trabajo con él en la misma Embajada de Indonesia. Recién en abril pasado llegaron a Lima con su familia. [¿Él en algún momento le mencionó si tenía algún problema con alguien?] No, no creo. No, no tiene ningún [problema]. Ni siquiera habla español, cómo va a tener problemas con [alguna] persona”, expresó.

El Gobierno indonesio lamentó el asesinato de su funcionario e hizo un llamado a las autoridades peruanas para “continuar la investigación de este asunto y posteriormente llevar a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia”.

