Lince: madre e hija regresan a casa y se encuentran cara a cara con delincuente que había ingresado a robar [VIDEO]

El malviviente amenazó a las mujeres con un arma blanca, pero ante los gritos de las víctimas salió despavorido de la vivienda. Afortunadamente, el sujeto fue detenido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las cámaras de seguridad de la casa captaron el accionar del ladrón. | Fuente: RPP

Un delincuente fue descubierto in fraganti, cuando ingresó a una vivienda multifamiliar de la avenida José Gálvez, en el distrito de Lince.

El ladrón fingió ser inquilino, para irrumpir en el predio y, posteriormente, acceder a uno de los departamentos; según se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.

El malviviente rebuscó diversos ambientes y empezó a recopilar objetos de valor en bolsas, cuando de pronto la propietaria regresó a su casa.

La mujer entró junto con su hija y ambas encontraron todo desordenado, por lo que comenzaron a revisar los cuartos, hasta que se encontraron cara a cara con el ladrón.

Al verse descubierto, el ladrón amenazó a las mujeres con un arma blanca, pero no contó con la reacción de las víctimas. Ambas empezaron a gritar a pedir ayuda, por lo que el antisocial decidió dejar todo y salir despavorido hacia la calle.

“No llevó nada, porque lo encuentra mi hermana. (...) El tipo lo amenaza con el cuchillo y en eso mi hermana empieza a gritar. Mi cuñado sale y él empieza a gritar que tenemos la pistola”, relató uno de los propietarios de la casa.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ladrón capturado

En las imágenes se las cámaras de seguridad, se observa cómo el delincuente baja corriendo las escaleras y llega a la calle.

Los dueños del predio llamaron al Serenazgo y a la Policía Nacional y lograron dar caza al malviviente, que fue llevado a la comisaría del sector.

Fuentes policiales identificaron al bandido como Julio Alfonso Pajuelo Gil, de 41 años.

Este sujeto será investigado por el presunto delito contra el patrimonio. Sin embargo, los propietarios hicieron un llamado para que el caso no quede impune, ya que se han enterado de que el delincuente es reincidente en este tipo de crímenes, por lo que no se explican qué hace en libertad.

