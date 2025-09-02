Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

SMP: presunto miembro de banda criminal murió tras ser abatido por la Policía

El sujeto fue identificado como Rubén Junior Fernando Asto Quispe.
El sujeto fue identificado como Rubén Junior Fernando Asto Quispe. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El hombre falleció luego de estar tres días hospitalizado en el hospital Luis Negreiros Vega.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 02:29

Rubén Junior Fernando Asto Quispe, acusado de ser miembro de una banda criminal dedicada al robo de vehículos, falleció después del enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional que se registró el pasado viernes, 29 de agosto, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El delincuente había resultado herido y permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Luis Negreiros Vega. No obstante, el jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte de la Policía, coronel PNP Roger Cano, confirmó este martes su deceso.

Cano Benítez recordó que el enfrentamiento inició cuando los agentes policiales frustraron el robo de un vehículo en la calle San Francisco, en la urbanización San Remo (tercera etapa), y se vieron en la obligación de usar sus armas reglamentarias al ser atacados por los malhechores.

Según pudo conocer RPP, tres delincuentes huyeron y dejaron la camioneta que pretendían robar en la zona, así como el vehículo con el que llegaron y el cual habría sido conducido por Asto Quispe.

El mando policial detalló que, según las pericias, el sujeto fallecido sí realizo disparos contra las fuerzas del orden, pues en su mano izquierda se hallaron rastros de plomo, antimonio y bario.

“El sujeto que fue abatido durante la intervención policial que se suscitó… en circunstancias que estos sujetos estaban robando un vehículo a mano armada a la víctima, a quien le dispararon con arma de fuego para despojarlo de su propiedad. En esa circunstancia, nosotros intervenimos, lo que estos sujetos al ver la presencia policial nos enfrentaron a balazos [sic]”, relató.

Sujeto sería parte de ‘Los Malditos del Santa’

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos serían miembros de ‘Los Malditos del Santa’, una banda criminal dedicada al delito de robo a mano armada en diversas zonas de Lima Norte, como San Martín de Porres y Los Olivos.

El coronel Roger Cano precisó que esta banda empleaba los vehículos robados para seguir cometiendo fechorías y, posteriormente, venderlos a otros delincuentes para continuar con los hurtos.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Policía PNP SMP San Martín de Porres inseguridad ciudadana

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA