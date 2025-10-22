Agua Marina se retira temporalmente los escenarios, según integrante: “No vamos a volver a los escenarios grandes”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el atentado que sufrió Agua Marina el 8 de octubre en Chorrillos, la orquesta de cumbia ha tomado una decisión, según el vocalista Lucho Granda.

A través de su cuenta de TikTok, el cantante expresó preocupación por la situación de la inseguridad que se vive en el país y mencionó que “no vamos a volver a los escenarios grandes”.

El intérprete aseguró que Agua Marina se darán una pausa hasta que tengan la seguridad de volver a dar conciertos. “Simplemente que estamos en stand by”. Por otro lado, lamentó tener que parar sus actividades.

“Es triste porque la música es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro motor. Es nuestro alimento diario. En mi caso que soy una de las voces, es muy triste tener que ausentarnos de los grandes escenarios”, finalizó.

Luis y Manuel Quiroga reciben el alta médica

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, integrantes y fundadores del grupo Agua Marina, fueron dados de alta luego de resultar heridos de bala en el ataque que sufrieron, mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

Después de permanecer una semana internados en una clínica del mismo distrito limeño, ambos músicos reaparecieron en un video difundido por la cuenta oficial del centro médico donde se les observa recuperados brindando su testimonio sobre lo ocurrido.

En el video, Luis Quiroga, baterista de la orquesta, expresó su agradecimiento a todo el personal médico de la clínica Maison de Santé que los atendió y contribuyó a su recuperación.

Por su parte, Manuel Quiroga, guitarrista y también fundador de Agua Marina, relató los momentos de tensión que vivió tras resultar herido durante el ataque. “Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos encamine y encontrar el lugar preciso para que atiendan, sobre todo, a mi hermano (Luis), que no estaba en buenas condiciones, igualmente yo”, señaló.

Líder de Agua Marina alertó que la orquesta venía siendo extorsionada

Cuando ocurrió el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10; diversos artistas del medio se unieron para alzar su voz contra la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país. Una de las primeras orquestas de cumbia en pronunciarse fue Agua Marina, a través de su vocalista José 'Pepe' Quiroga.

Aquella vez, el músico lamentó la situación que se ha ido agudizando en el Perú y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

“Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto! Ahora hemos tenido que reforzar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar”, declaró a RPP durante el sepelio del recordado 'Russo'.

RPP Data Cronología de ataques y extorsiones contra orquestas y artistas en Perú A raíz del trágico desenlace de Paúl Flores, cantante de Armonía 10, presentamos una cronología de los principales hechos de violencia que han afectado al gremio musical en los últimos meses en nuestro país. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00