"Vivimos con la delincuencia": vecinos y comerciantes del mercado Unicachi atemorizados tras doble atentado con explosivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El doble atentado ocurrió la noche del 14 de mayo. | Fuente: RPP

Vecinos y comerciantes del mercado Unicachi, en Comas, están atemorizados tras el doble atentado con explosivos perpetrado anoche por parte de extorsionadores.

“Estos actos nos dan miedo, zozobra, en verdad no tenemos seguridad. (...) Pusieron dos explosivos, dos explosivos fuertes, que removieron las casas. Todos los vecinos salieron con el miedo”, manifestó a RPP la dirigente vecinal Marlene Soto.

La mujer hizo un llamado a la Policía Nacional, para que se refuerce el patrullaje en la zona, en el marco del estado de emergencia, que sigue vigente.

“Han puesto una cámara, no sé si es de San Martín (de Porres) o de Comas, pero no funciona. Y acá, en esta zona de Los Próceres, no hay iluminación. Vivimos con la delincuencia, con la extorsión”, sostuvo.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Doble atentado contra el mercado Unicachi

Anoche, delincuentes arrojaron dos explosivos contra el mercado Unicachi, ubicado en la avenida Los Próceres de Huandoy, en el distrito limeño de Comas.

Los malvivientes dejaron una nota extorsiva donde amenazaban con matar a los comerciantes de este centro de abastos, si es que no acceden a sus exigencias.

El mercado Unicachi es uno de los centros de abastos más grandes del norte de Lima y alberga cerca de 450 comerciantes.