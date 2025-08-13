Últimas Noticias
Delincuentes balean a conductor de bus en SMP, le roban el celular y ahora extorsionan a transportistas de su empresa

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los extorsionadores tuvieron acceso a los grupos de WhatsApp de la empresa De Luxe, a través de los cuales hacen sus exigencias económicas a los transportistas.

Lima
00:00 · 01:40
SMP
Los transportistas de la empresa De Luxe no han salido a laborar por temor. | Fuente: RPP

Delincuentes se hicieron pasar como pasajeros para abordar un bus de la empresa de transportes De Luxe y amenazar al conductor en plena ruta, en la urbanización Virgen del Rosario, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los bandidos exigieron dinero al chofer; quien, al negarse y oponer resistencia, fue baleado en represalia.

Los malvivientes le robaron el teléfono celular al conductor, desde el que accedieron a los grupos de WhatsApp de la empresa y ahora están extorsionando a los transportistas.

Según denunciaron, los delincuentes están amenazando de muerte a los conductores y cobradores de la empresa De Luxe, si es que no acceden a sus exigencias económicas.

En sus mensajes, aseguran pertenecer a la banda criminal ‘Los Tazmanias’.

Ante esta situación, las 30 unidades de la citada empresa de transportes no han salido a laborar este miércoles, según constató un equipo de RPP, que llegó hasta su primer paradero.

Conductor baleado

Fuentes de la investigación identificaron al conductor herido como Carlos Enrique Lazarte Esteban, de 51 años.

El hombre recibió dos impactos de bala a la altura de las costillas, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde fue estabilizado.

Tags
SMP Inseguridad ciudadana Policía Nacional San Martín de Porres

