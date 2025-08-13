Delincuentes balean a conductor de bus en SMP, le roban el celular y ahora extorsionan a transportistas de su empresa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los transportistas de la empresa De Luxe no han salido a laborar por temor. | Fuente: RPP

Delincuentes se hicieron pasar como pasajeros para abordar un bus de la empresa de transportes De Luxe y amenazar al conductor en plena ruta, en la urbanización Virgen del Rosario, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los bandidos exigieron dinero al chofer; quien, al negarse y oponer resistencia, fue baleado en represalia.

Los malvivientes le robaron el teléfono celular al conductor, desde el que accedieron a los grupos de WhatsApp de la empresa y ahora están extorsionando a los transportistas.

Según denunciaron, los delincuentes están amenazando de muerte a los conductores y cobradores de la empresa De Luxe, si es que no acceden a sus exigencias económicas.

En sus mensajes, aseguran pertenecer a la banda criminal ‘Los Tazmanias’.

Ante esta situación, las 30 unidades de la citada empresa de transportes no han salido a laborar este miércoles, según constató un equipo de RPP, que llegó hasta su primer paradero.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Conductor baleado

Fuentes de la investigación identificaron al conductor herido como Carlos Enrique Lazarte Esteban, de 51 años.

El hombre recibió dos impactos de bala a la altura de las costillas, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde fue estabilizado.

