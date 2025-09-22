Últimas Noticias
Detienen a miembro de la FAP acusado de explotación sexual de menores y pornografía infantil

Detienen a hombre que se identificó como miembro de la FAP en actividad, acusado de explotación sexual y pornografía infantil
Detienen a hombre que se identificó como miembro de la FAP en actividad, acusado de explotación sexual y pornografía infantil | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Coordinadora Nacional de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Trata de Personas informó a RPP que el intervenido captaba a las adolescentes utilizando un falso perfil en el que se hacía pasar por una mujer para engañarlas.

Lima
00:00 · 02:46

Personal de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron en Lima a un hombre que se identificó como suboficial en actividad de la Fuerza Áerea del Perú (FAP), acusado de abusar sexualmente a menores de edad y elaborar material audiovisual para venderlo en plataformas virtuales.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) informó que el detenido es investigado "por los delitos de explotación sexual de menores de edad agravada y pornografía infantil agravada".

Este despacho del Ministerio Público agregó que fue detenido en su vehículo, cerca de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador, donde se incautó equipos móviles y dispositivos tecnológicos.

Asimismo, como parte de las diligencias, se realizó el allanamiento de un hostal en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, donde se detuvieron al dueño del hospedaje y la recepcionista.

Detalles

La Fiscal Superior Provisional Rosa Berenice Romero Ohama, Coordinadora Nacional de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Trata de Personas, informó a RPP que el intervenido captaba a las adolescentes utilizando un falso perfil en el que se hacía pasar por una mujer.

"Tenía contacto con las adolescentes, les hacía diversos ofrecimientos y luego las citaba y mantenía relaciones sexuales con ella, esto es lo que se denomina casting. Luego elabora un catálogo con las fotos de las adolescentes en imágenes de connotación sexual. Este catálogo es ofrecido a los clientes que son los que le piden a él tener contacto con cada una de las adolescentes", declaró.

La fiscal Romero Ohama indicó que tres adolescentes fueron rescatadas en el hospedaje, y una de ellas estaría embarazada; además, señaló que hay una cuarta menor de edad que estaba en el inmueble del detenido y otra adolescente más habría dado a luz recientemente.

Sobre las otras dos personas detenidas en el hostal, la fiscal aseguró que responderían "como facilitadores de la explotación sexual de niños y niñas adolescentes o beneficio de la explotación sexual de niños y niñas adolescentes".

