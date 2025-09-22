Últimas Noticias
Chiclayo: dejan en libertad a policía que abatió a alias 'Ronaldinho', delincuente que intentó robarle su taxi con un arma

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El suboficial PNP Abel Alexander López Criollo se encontraba brindando el servicio de taxi en su día de descanso cuando fue atacado por Ronaldinho Zidane Córdoba en el pueblo joven Simón Bolívar de Chiclayo.

Lambayeque
Una vez dispuesta su liberación, el suboficial afrontará las investigaciones de este caso en libertad.
Una vez dispuesta su liberación, el suboficial afrontará las investigaciones de este caso en libertad.

Por disposición de la Primera Fiscalía Penal de Chiclayo, el suboficial de la Policía Nacional Abel Alexander López Criollo fue puesto en libertad luego de que este último sábado abatiera a un delincuente que le quiso robar su vehículo.

López Criollo se encontraba brindando el servicio de taxi en su día de descanso cuando fue contactado por aplicativo para realizar un servicio en el pueblo joven Simón Bolívar de Chiclayo

Es en este lugar donde apareció Ronaldinho Zidane Córdoba Vilches, quien con un arma de fuego intentó asaltar al suboficial, un arma que fue reportada como perdida en el 2017 en el distrito de Olmos.

Alias 'Ronaldinho' recibió cinco impactos de bala

Tras el intento de robo, Córdoba Vilchez, alias 'Ronaldinho', recibió cinco impactos de bala. Posteriormente, en cumplimiento de sus funciones policiales, fue el mismo suboficial López quien hizo el parte respectivo del hecho delictivo.

Una vez dispuesta su liberación, el miembro de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional afrontará las investigaciones de este caso en libertad.

