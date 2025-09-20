Últimas Noticias
Detienen en Comas a mujer que habría ayudado a escapar a su hijo, presunto integrante de 'Los Injertos del Cono Norte'

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según la PNP, el hombre abrió fuego contra los efectivos, cuando supo que se acercaban a intervenirlo, lo que le permitió refugiarse en una vivienda del asentamiento humano Santiago Apóstol, propiedad de su madre, que le habría facilitado la huida.

Lima
00:00 · 02:05

Agentes de la Policía Nacional intervinieron a una mujer que habría ayudado a su hijo, un presunto integrante de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', a escapar, luego de un operativo policial y enfrentamientos con los efectivos policiales en el distrito limeño de Comas

Según la Policía, el hombre abrió fuego contra los efectivos cuando supo que se acercaban a la zona para el operativo, lo que le permitió refugiarse en una vivienda ubicada en el asentamiento humano Santiago Apóstol, propiedad de su madre, que le habría facilitado la huida.

"Ingresamos a dicho inmueble. En el inmueble, encontramos a una persona de sexo femenino que en todo momento decía ‘No, mi hijo no está acá, mi hijo no está acá’; negando la presencia de su hijo. Y tratando de evitar de que la Policía pueda capturarlo. Este sujeto se logró dar a la fuga por la parte posterior del domicilio, pero al ingresar a este predio, pudimos hallar el arma de fuego que fue utilizada contra el personal que lo estaba interviniendo en ese momento. Y pudimos ver que es un revólver calibre 38, con los cartuchos puestos", declaró el coronel PNP Roger Cano Benites, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) Lima Norte.

Mujer intervenida

La detenida fue identificada como Sandra Pastor Castilla (51), mientras que su hijo, Carlos Enrique Herrera Pastor (32), cuenta con antecedentes por robo agravado y extorsión.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades para las investigaciones, mientras la Policía Nacional continúa con los pasos de 'Bombita' para lograr su pronta captura.

Comas Injertos del Norte policiales inseguridad ciudadana

