Desconocido prende fuego a vivienda que funciona como almacén de artículos importados en La Victoria

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto encapuchado incendió un inmueble ubicado en la avenida Parinacochas. Vecinos denunciaron que el inmueble ya había sido atacado semanas atrás y exigieron mayor vigilancia en la zona.

Lima
Tras percatarse del fuego, los vecinos acudieron a la vivienda para apagar el fuego, que -afortunadamente- no causó mayores daños.
Tras percatarse del fuego, los vecinos acudieron a la vivienda para apagar el fuego, que -afortunadamente- no causó mayores daños.

Un hombre le prendió fuego a una vivienda ubicada en la avenida Parinacochas, en el distrito limeño de La Victoria. El inmueble funciona como un almacén de artículos importados, según reportaron los vecinos.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve a una persona encapuchada llegar a bordo de una moto color naranja con negro al frontis del inmueble. Posteriormente, desciende del vehículo con una botella grande que aparentemente contenía el líquido inflamable.  

Tras ello, se acerca a la puerta y empieza a verter la solución en toda la zona de ingreso, saca un fósforo de su bolsillo, lo prende y lo lanza hacia la fachada de la vivienda para que arda en llamas. Después, el hombre huyó rápidamente del lugar por la avenida Parinacochas a bordo de su vehículo.

Tras percatarse del fuego, los vecinos acudieron a la vivienda para apagar el fuego, que -afortunadamente- no causó mayores daños.

Vecinos atemorizados

Los residentes precisaron que se encuentran atemorizados debido a que no es la primera vez que atacan la vivienda. En esa línea, uno de los vecinos relató que hace dos semanas lanzaron también un artefacto explosivo en el mismo inmueble.

“Tengo amistades que estaban conversando y decían que bajó alguien y tiró así. [Luego] sonó [el artefacto explosivo], se han corrido y se han caído. Me he enterado que quieren cobrar a todos los negocios”, indicó un residente.   

Los vecinos indicaron a RPP que la casa está inhabitada actualmente, pues, según señalan, los propietarios no han regresado a la vivienda desde que se registró el primer ataque.

Asimismo, los residentes han pedido a las autoridades mayor vigilancia en la zona para que los hechos delictivos no sigan ocurriendo.

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
