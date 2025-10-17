Desconocido prende fuego a vivienda que funciona como almacén de artículos importados en La Victoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre le prendió fuego a una vivienda ubicada en la avenida Parinacochas, en el distrito limeño de La Victoria. El inmueble funciona como un almacén de artículos importados, según reportaron los vecinos.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve a una persona encapuchada llegar a bordo de una moto color naranja con negro al frontis del inmueble. Posteriormente, desciende del vehículo con una botella grande que aparentemente contenía el líquido inflamable.

Tras ello, se acerca a la puerta y empieza a verter la solución en toda la zona de ingreso, saca un fósforo de su bolsillo, lo prende y lo lanza hacia la fachada de la vivienda para que arda en llamas. Después, el hombre huyó rápidamente del lugar por la avenida Parinacochas a bordo de su vehículo.

Tras percatarse del fuego, los vecinos acudieron a la vivienda para apagar el fuego, que -afortunadamente- no causó mayores daños.

Vecinos atemorizados

Los residentes precisaron que se encuentran atemorizados debido a que no es la primera vez que atacan la vivienda. En esa línea, uno de los vecinos relató que hace dos semanas lanzaron también un artefacto explosivo en el mismo inmueble.

“Tengo amistades que estaban conversando y decían que bajó alguien y tiró así. [Luego] sonó [el artefacto explosivo], se han corrido y se han caído. Me he enterado que quieren cobrar a todos los negocios”, indicó un residente.

Los vecinos indicaron a RPP que la casa está inhabitada actualmente, pues, según señalan, los propietarios no han regresado a la vivienda desde que se registró el primer ataque.

Asimismo, los residentes han pedido a las autoridades mayor vigilancia en la zona para que los hechos delictivos no sigan ocurriendo.