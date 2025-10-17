Los transportistas en la mira: lanzan potente explosivo contra patio de maniobras de la empresa Etradijusa en SMP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama en el patrio de maniobras de la empresa Etradijusa. | Fuente: RPP

Siguen los ataques contra transportistas. Esta vez, sujetos desconocidos lanzaron un potente explosivo contra el patio de maniobras de la empresa Etradijusa, conocida como la Línea 44, en la urbanización San Diego, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según testigos consultados por RPP, los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta, y lanzaron el artefacto dentro del recinto.

La onda expansiva causó daños en unos de los buses de la empresa, así como en una vivienda aledaña. Además, el fuerte estruendo causó pánico entre los vecinos.

“Fue horrible. Yo estaba en mi cuarto, descansando, un poco delicada. Fue horrible eso. (...) Mi esposo me dijo ‘No salgas tú, porque te va a hacer mal’. Es que yo sufro de la presión alta”, refirió una mujer.

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales por este atentado.



Buses no salieron a circular

Un equipo de RPP llegó esta mañana al patio de maniobras de Etradijusa y constató que los buses de esta empresa permanecen aparcados y el recinto está cerrado.

Los transportistas han decidido no salir a circular por temor a ser víctimas de nuevos ataques por parte de los extorsionadores.

Y es que, según fuentes de RPP, los choferes de la empresa están pagando diez soles diarios a una banda criminal. Además, de acuerdo con nuestros informantes, la dirección de la Línea 44 pagó una inscripción de 20 mil soles.

Pese a ello, se ha registrado este violento atentado. Por ello, no se descarta que haya una disputa entre bandas criminales de la zona norte de Lima por el cobro de cupos a los transportistas.

