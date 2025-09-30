Una mujer fue asesinada a sangre fría en plena vía pública en El Agustino [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mortal ataque fue captado por las cámaras de seguridad del distrito. | Fuente: RPP

Un nuevo crimen a sangre fría conmociona Lima. Esta vez, una mujer fue asesinada a balazos en plena vía pública, en el cruce de las calles Brasil y Alemania, en el distrito de El Agustino, al este de la capital.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el execrable homicidio: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve que un delincuente motorizado intercepta a la mujer, que se dirigía a su centro de trabajo.

La víctima, al notar al asaltante, guarda su celular y cambia de rumbo, en un fútil intento por escapar. Segundos después, el malviviente -con total sangre fría- dispara contra la mujer, en una aparente represalia por no entregar sus pertenencias.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima como Rosa Elena Vergara Solórzano, de 28 años.

Según los vecinos, la mujer se había mudado al barrio hace menos de un año. El crimen ocurrió la mañana de ayer, lunes, cuando la víctima se dirigía a su centro de trabajo.

