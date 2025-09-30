Alarma en el Callao por objeto sospechoso dejado en el frontis de una casa [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El objeto fue dejado en una maceta en plena vía pública. | Fuente: RPP

Vecinos del distrito chalaco de Carmen de La Legua-Reynoso hallaron un objeto sospechoso en plena vía pública, algo que generó gran preocupación y motivó un despliegue de agentes de la Policía Nacional y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

El artefacto -de color negro y forma cilíndrica- fue dejado en una maceta en el frontis de una vivienda del cruce de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Manco Cápac; por lo que inmediatamente los residentes llamaron a las autoridades.

Agentes de la Comisaría PNP Carmen de La Legua-Reynoso llegaron y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los expertos de la UDEX.

Fueron momentos de gran tensión entre los vecinos, que temían que el objeto era un explosivo dejado por extorsionadores.

Afortunadamente, tras una cuidadosa inspección, el personal de la UDEX determinó que se trataba del envase de un pirotécnico, algo que no representaba peligro alguno.



Los vecinos de Carmen de La Legua-Reynoso se mostraron preocupados por el hallazgo. | Fuente: RPP

Vecinos preocupados

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y conversó con los vecinos, que se mostraron más tranquilos luego de que se descartara que el objeto era un detonante.

Sin embargo, justificaron su reacción ante la ola de atentados con explosivos que se registra desde hace un tiempo en Lima y Callao.

De hecho, en las últimas horas, sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en el frontis de una vivienda en el distrito de Carabayllo, al norte de la capital. Los atacantes dejaron una amenaza contra las personas que dan hospedaje a ciudadanos extranjeros.

