Capturan a cuatro delincuentes tras intensa persecución por las calles de San Borja

Cuatro delincuentes fueron capturados tras una intensa persecución por las calles del distrito limeño de San Borja.

La cacería inició en la urbanización de Salamanca, en Ate; luego de que los malvivientes asaltaran a transeúntes en las inmediaciones de un parque, según se aprecia en imágenes de las cámaras de seguridad a las que RPP tuvo acceso.

Patrulleros del Serenazgo y de la Policía Nacional persiguieron por varios kilómetros a los sospechosos, que se desplazaban en un automóvil color rojo.

La persecución culminó en el jirón Paseo del Bosque, en San Borja; donde los delincuentes perdieron el control de su vehículo y se estrellaron con las rejas de una vivienda.



Sospechosos intervenidos

Los delincuentes fueron llevados a la comisaría del sector, que quedó a cargo de las investigaciones.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los sospechosos como Jefferson Vásquez, Marco Daniel Armas, José María Pérez y Almendra Daniela Montes Ramos, quienes serían presuntos integrantes de la banda ‘Los Gatilleros de Salamanca’.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron puestas a disposición del Ministerio Público, a fin de que puedan tomar cartas en el asunto.

Esta detención se suma a la captura de un raquetero, quien fingía ser repartidor por delivery para asaltar a transeúntes en las calles de San Borja.

