Capturan a cuatro delincuentes tras intensa persecución por las calles de San Borja

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La persecución inició en la urbanización de Salamanca, en Ate; luego de que los delincuentes asaltaran a transeúntes en las inmediaciones de un parque.

Lima
00:00 · 01:42
La persecución se prolongó por varios kilómetros.
| Fuente: Difusión

Cuatro delincuentes fueron capturados tras una intensa persecución por las calles del distrito limeño de San Borja.

La cacería inició en la urbanización de Salamanca, en Ate; luego de que los malvivientes asaltaran a transeúntes en las inmediaciones de un parque, según se aprecia en imágenes de las cámaras de seguridad a las que RPP tuvo acceso.

Patrulleros del Serenazgo y de la Policía Nacional persiguieron por varios kilómetros a los sospechosos, que se desplazaban en un automóvil color rojo.

La persecución culminó en el jirón Paseo del Bosque, en San Borja; donde los delincuentes perdieron el control de su vehículo y se estrellaron con las rejas de una vivienda.

Sospechosos intervenidos

Los delincuentes fueron llevados a la comisaría del sector, que quedó a cargo de las investigaciones.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los sospechosos como Jefferson Vásquez, Marco Daniel Armas, José María Pérez y Almendra Daniela Montes Ramos, quienes serían presuntos integrantes de la banda ‘Los Gatilleros de Salamanca’.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron puestas a disposición del Ministerio Público, a fin de que puedan tomar cartas en el asunto.

Esta detención se suma a la captura de un raquetero, quien fingía ser repartidor por delivery para asaltar a transeúntes en las calles de San Borja.

00:00 · 00:00

Tags
San Borja Policía Nacional Inseguridad ciudadana

