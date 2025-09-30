Pánico en Carabayllo: delincuentes detonaron potente explosivo en el frontis de una casa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ataque causó pánico entre los vecinos de la urbanización Jardines de Carabayllo. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Pánico en Carabayllo. Delincuentes detonaron un potente explosivo en el frontis de una casa de dos pisos en la urbanización Jardines de Carabayllo, en este distrito del norte de Lima.

Los atacantes arrojaron el detonante en el jardín de la vivienda, tras lo cual huyeron raudamente. En el lugar, arrojaron una nota amenazante contra los dueños del predio, para que no alquilen habitaciones a ciudadanos extranjeros.

“Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. (…) Esto va para los que alquilan casa a esos pe... Ellos tienen que aprender al respetar al Perú”, se lee en la misiva dejada por los delincuentes.

La explosión destrozó la puerta metálica de la casa, así como las ventanas del segundo piso. El fuerte estruendo pudo ser escuchado a varias cuadras a la redonda, sembrando el pánico entre los vecinos.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en este atentado.



Esta es la carta que dejaron los atacantes.Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP El Progreso acudieron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

La propietaria de la vivienda negó haber recibido amenazas previas, por lo que sospecha que se trata de un error por parte de los delincuentes. Ella aseguró que no alquila habitaciones a ciudadanos extranjeros.

“La verdad que me sorprende, yo no alquilo a nadie. Es una sorpresa para todos”, dijo, visiblemente nerviosa.

Este ataque ocurre apenas unos días después de un atentado similar, perpetrado el pasado viernes, 26 de septiembre, en la urbanización Santa Ana, también en Carabayllo.

