EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

"Hay demasiada evidencia": familia de Sheylla Gutiérrez dice estar convencida de que Jossimar Cabrera es culpable

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Jessy Gutiérrez, hermana de la joven hallada muerta en Estados Unidos, saludó que el sospechoso se haya entregado a Interpol Perú.

Lima
00:00 · 04:17
Jossimar Cabrera
Jossimar Cabrera está cumpliendo una serie de diligencias, tras entregarse a la justicia. | Fuente: RPP

“Como familia, empezamos a ver la luz”. Con estas palabras, Jessy Gutiérrez calificó la detención de Jossimar Cabrera, pareja y principal sospechoso de la muerte de su hermana, Sheylla Gutiérrez, cuyo cadáver fue hallado a inicios de agosto en California, Estados Unidos.

“Hasta hace unos días, yo me he sentido, junto con mi familia, un poco abandonados, con un montón de sensaciones desconfortantes, porque no sabíamos dónde estaba el culpable del homicidio de mi hermana”, refirió la joven.

Como se recuerda, Jossimar Cabrera se entregó esta mañana en la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco; tras lo cual quedó detenido preliminarmente, mientras se determina su situación jurídica.

Sobre el particular, Jessy Gutiérrez sostuvo que tanto ella como su familia están convencidos de que Cabrera Cornejo es el responsable de la muerte de la joven peruana.

“Hay demasiada evidencia, demasiada evidencia como para que él pueda negarlo. Todo apunta y yo lo puedo asegurar que él es el culpable del homicidio de mi hermana”, sentenció.

¿Qué le depara a Jossimar Cabrera después de ser detenido en Perú?

Jefferson Cortez, abogado de la familia de Sheylla Gutiérrez, sostuvo que el proceso de extradición de Jossimar Cabrera podría tomar entre dos a tres meses.

Y es que -explicó- hay pasos a seguir de cara a la extradición. Primero, la Fiscalía peruana deberá remitir el caso al Poder Judicial, que revisará la documentación enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

“Interpol lo que hace, con lo que ha hecho el día de hoy, como se ha puesto a derecho, es comunicar a la autoridad fiscal. (...) (Luego), se pone de conocimiento también al juzgado competente de turno de que el señor ya se entregó”, refirió Cortez.

Luego, con la participación de la Cancillería, se evaluará la extradición y, de aprobarse, corresponderá al Gobierno de Estados Unidos organizar la logística para el traslado de Jossimar Cabrera.

“El país requiriente de Estados Unidos tendrá que mandar por Cancillería los pasajes y todo lo concerniente al traslado de esta persona hacia el país de Estados Unidos”, detalló el abogado de la familia.

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Jossimar Cabrera Sheylla Gutiérrez Interpol Interpol Perú Inseguridad ciudadana

