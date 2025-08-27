"Hay demasiada evidencia": familia de Sheylla Gutiérrez dice estar convencida de que Jossimar Cabrera es culpable

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jossimar Cabrera está cumpliendo una serie de diligencias, tras entregarse a la justicia. | Fuente: RPP

“Como familia, empezamos a ver la luz”. Con estas palabras, Jessy Gutiérrez calificó la detención de Jossimar Cabrera, pareja y principal sospechoso de la muerte de su hermana, Sheylla Gutiérrez, cuyo cadáver fue hallado a inicios de agosto en California, Estados Unidos.

“Hasta hace unos días, yo me he sentido, junto con mi familia, un poco abandonados, con un montón de sensaciones desconfortantes, porque no sabíamos dónde estaba el culpable del homicidio de mi hermana”, refirió la joven.

Como se recuerda, Jossimar Cabrera se entregó esta mañana en la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco; tras lo cual quedó detenido preliminarmente, mientras se determina su situación jurídica.

Sobre el particular, Jessy Gutiérrez sostuvo que tanto ella como su familia están convencidos de que Cabrera Cornejo es el responsable de la muerte de la joven peruana.

“Hay demasiada evidencia, demasiada evidencia como para que él pueda negarlo. Todo apunta y yo lo puedo asegurar que él es el culpable del homicidio de mi hermana”, sentenció.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué le depara a Jossimar Cabrera después de ser detenido en Perú?

Jefferson Cortez, abogado de la familia de Sheylla Gutiérrez, sostuvo que el proceso de extradición de Jossimar Cabrera podría tomar entre dos a tres meses.

Y es que -explicó- hay pasos a seguir de cara a la extradición. Primero, la Fiscalía peruana deberá remitir el caso al Poder Judicial, que revisará la documentación enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Interpol lo que hace, con lo que ha hecho el día de hoy, como se ha puesto a derecho, es comunicar a la autoridad fiscal. (...) (Luego), se pone de conocimiento también al juzgado competente de turno de que el señor ya se entregó”, refirió Cortez.

Luego, con la participación de la Cancillería, se evaluará la extradición y, de aprobarse, corresponderá al Gobierno de Estados Unidos organizar la logística para el traslado de Jossimar Cabrera.

“El país requiriente de Estados Unidos tendrá que mandar por Cancillería los pasajes y todo lo concerniente al traslado de esta persona hacia el país de Estados Unidos”, detalló el abogado de la familia.

