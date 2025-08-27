Jossimar Cabrera, sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez, se entregó a la Interpol Perú

El sujeto es sindicado por la familia de Sheylla Gutiérrez como autor de la muerte de la joven, ocurrido a inicios de agosto en Estados Unidos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp! Compartir Lima Share 00:00 · 00:32 Jossimar Cabrera es el principal sospechoso de la muerte de Sheylla Gutiérrez. | Fuente: RPP Jossimar Cabrera, principal sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez -ocurrida en Estados Unidos-, se entregó este miércoles, 27 de agosto, a las autoridades. El sujeto llegó esta mañana a la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco, para “ponerse a derecho”, comandante PNP César Becerra. Noticia en desarrollo... Informes RPP Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía. Leer más Compartir Informes RPP Share 00:00 · 00:00