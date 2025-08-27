El sujeto es sindicado por la familia de Sheylla Gutiérrez como autor de la muerte de la joven, ocurrido a inicios de agosto en Estados Unidos.
Jossimar Cabrera, sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez, se entregó a la Interpol Perú
Jossimar Cabrera, principal sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez -ocurrida en Estados Unidos-, se entregó este miércoles, 27 de agosto, a las autoridades.
El sujeto llegó esta mañana a la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco, para “ponerse a derecho”, comandante PNP César Becerra.
Noticia en desarrollo...