Jossimar Cabrera, sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez, se entregó a la Interpol Perú

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El sujeto es sindicado por la familia de Sheylla Gutiérrez como autor de la muerte de la joven, ocurrido a inicios de agosto en Estados Unidos.

Jossimar Cabrera
Jossimar Cabrera es el principal sospechoso de la muerte de Sheylla Gutiérrez. | Fuente: RPP

Jossimar Cabrera, principal sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez -ocurrida en Estados Unidos-, se entregó este miércoles, 27 de agosto, a las autoridades.

El sujeto llegó esta mañana a la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco, para “ponerse a derecho”, comandante PNP César Becerra.

Noticia en desarrollo...

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Tags
Sheylla Gutiérrez Jossimar Cabrera

