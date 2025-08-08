Últimas Noticias
Fiscalía inició investigación preliminar por asesinato de cobrador de la empresa de transportes 'El Tigrillo' en SMP

Delincuentes atacaron a balazos un bus de la empresa de transportes ‘El Tigrillo’, en la avenida Zarumilla.
Delincuentes atacaron a balazos un bus de la empresa de transportes ‘El Tigrillo’, en la avenida Zarumilla. | Fuente: RPP / Fiscalía
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La víctima responde al nombre de Gilbert Carhuavilca, de 31 años. El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio calificado, en agravio del cobrador del bus atacado.

La noche del último jueves, delincuentes atacaron a balazos un bus de la empresa de transportes ‘El Tigrillo’, en la avenida Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Los proyectiles alcanzaron al chofer de la unidad, ocasionándole la muerte.

Al respecto, la Fiscalía informó a través de sus redes sociales que ha iniciado una investigación preliminar contra los que resulten responsables del atentado, quienes serán juzgados del presunto delito de homicidio calificado.

Los sujetos serán procesados por el mencionado delito en agravio del cobrador de la unidad, quien responde al nombre de Gilbert Carhuavilca, de 31 años.

“Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Gilbert Carhuavilca, de 31 años, quien fue acribillado mientras trabajaba como cobrador de transporte público, en San Martín de Porres”, se lee en post del Ministerio Público en X (antes Twitter).

El crimen

Este jueves, sujetos desconocidos atacaron a balazos un bus de la empresa ‘El Trigrillo’, cuando este se encontraba en plena ruta y lleno de pasajeros.

A causa del ataque, el cobrador de la unidad perdió la vida tras ser alcanzado por los proyectiles. El joven fue auxiliado por los propios pasajeros, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que las heridas que sufrió fueron mortales.

El conductor del bus reveló que el cobrador asesinado era su sobrino, con quien trabajaba desde hace años.

“Justo hemos descansado dos días y ayer hemos salido a trabajar. Hemos descansado martes y miércoles, y ayer era nuestro primer día de chamba durante la semana”, comentó a RPP.

Tras el ataque, el bus fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres, a fin de que se realicen las diligencias de ley.

Las investigaciones apuntan a un posible caso de extorsión contra la empresa ‘El Tigrillo’, a la que pertenece el bus atacado.

De hecho, hace algunos meses se reportó que la empresa abonaba 15 mil soles mensuales a una presunta banda de extorsionadores.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
