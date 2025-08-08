Últimas Noticias
Sicarios atacaron a balazos un bus lleno de pasajeros en SMP: cobrador murió en el atentado

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La unidad fue interceptada por sujetos armados en plena ruta, en la avenida Zarumilla.

Policiales
00:00 · 01:55
SMP
SMP | Fuente: RPP

Terror en la ruta. Sicarios atacaron a balazos un bus lleno de pasajeros en la avenida Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), atentado que le costó la vida al cobrador de la unidad de transporte público.

La víctima fue identificada como Gilbert Moisés Carhuavilca (31), quien fue alcanzada por los proyectiles. El joven fue auxiliado por los propios pasajeros, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida: las heridas sufridas fueron mortales.

Noticia en desarrollo...

Tags
SMP Policía Nacional Inseguridad ciudadana San Martín de Porres

