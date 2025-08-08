Sicarios atacaron a balazos un bus lleno de pasajeros en SMP: cobrador murió en el atentado

La unidad fue interceptada por sujetos armados en plena ruta, en la avenida Zarumilla.

SMP | Fuente: RPP

Terror en la ruta. Sicarios atacaron a balazos un bus lleno de pasajeros en la avenida Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), atentado que le costó la vida al cobrador de la unidad de transporte público.

La víctima fue identificada como Gilbert Moisés Carhuavilca (31), quien fue alcanzada por los proyectiles. El joven fue auxiliado por los propios pasajeros, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida: las heridas sufridas fueron mortales.



Noticia en desarrollo...