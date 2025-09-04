Capturan a sujeto sindicado de extorsionar a colectiveros de Independencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto sospechoso de extorsionar a colectiveros del distrito de Independencia, al norte de Lima.

El sospechoso fue intervenido en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre y la Panamericana Norte y, según información policial, tenía en su poder un revólver con munición y un arma blanca.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, sostuvo que el intervenido utilizaba el arma punzocortante para someter a los conductores, “que no querían alinearse al sometimiento ilegal de dinero”.

“Y es ahí que él mostraba toda su gran magnitud, la fuerza, la lesividad y la agresión contra todos los pasajeros”, indicó el alto mando.



Vínculos criminales

Según la Policía Nacional, este sujeto pertenecería a la banda delincuencial ‘Los Terribles del Metro’, quienes se dedicarían a la extorsión de transportistas, tanto formales como informales.

Cabe mencionar que el intervenido registra más de 52 denuncias por diferentes delitos, como tráfico de drogas y robo, de acuerdo con información policial.

Esta intervención se suma a la realizada por agentes policiales en el distrito chalaco de Ventanilla. En este caso, efectivos frustraron el asalto a un minimarket y neutralizaron a un delincuente armado.

